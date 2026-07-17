Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Investmentbeispiel
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17.07.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Burberry-Anteile 12,62 GBP wert. Bei einem Burberry-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,924 Burberry-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,79 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 16.07.2026 auf 11,21 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 11,21 Prozent.
Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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