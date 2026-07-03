Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Performance im Blick
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03.07.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Burberry-Papier an diesem Tag 21,05 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Burberry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,506 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Burberry-Anteile wären am 02.07.2026 508,31 GBP wert, da der Schlussstand 10,70 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,17 Prozent verringert.
Der Marktwert von Burberry betrug jüngst 3,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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