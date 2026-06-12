Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Frühe Anlage
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12.06.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren gekostet
Am 12.06.2021 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Burberry-Anteile bei 21,99 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,471 Burberry-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Burberry-Anteile wären am 11.06.2026 517,23 GBP wert, da der Schlussstand 11,38 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,28 Prozent abgenommen.
Burberry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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