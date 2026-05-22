FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Burberry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.05.2016 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Burberry-Papier letztlich bei 10,95 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 91,324 Burberry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 020,09 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 21.05.2026 auf 11,17 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Burberry bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at