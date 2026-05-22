Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Lohnender Burberry-Einstieg?
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22.05.2026 10:04:00
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 10 Jahren verdient
Am 22.05.2016 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Burberry-Papier letztlich bei 10,95 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 91,324 Burberry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 020,09 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 21.05.2026 auf 11,17 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Burberry bezifferte sich zuletzt auf 4,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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