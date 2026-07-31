FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Burberry-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Burberry-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Burberry-Anteile an diesem Tag 22,23 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 449,843 Anteilen. Die gehaltenen Burberry-Papiere wären am 30.07.2026 5 371,12 GBP wert, da der Schlussstand 11,94 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,29 Prozent verringert.

Burberry wurde am Markt mit 4,27 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at