Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Hochrechnung
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28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 3 Jahren verloren
Die Burberry-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Burberry-Papiers betrug an diesem Tag 21,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,615 Burberry-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 49,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,72 GBP belief. Mit einer Performance von -50,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Burberry-Wert an der Börse wurde auf 3,90 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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