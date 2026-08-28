FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie Anlegern gebracht.

Die Burberry-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Burberry-Papiers betrug an diesem Tag 21,67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,615 Burberry-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 49,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,72 GBP belief. Mit einer Performance von -50,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Burberry-Wert an der Börse wurde auf 3,90 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at