FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Burberry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Burberry-Aktie 18,34 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,454 Burberry-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 64,06 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 19.02.2026 auf 11,75 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,94 Prozent eingebüßt.

Burberry wurde am Markt mit 4,23 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at