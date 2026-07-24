Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Langfristige Investition
|
24.07.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor einem Jahr verloren
Am 24.07.2025 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,35 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,906 Burberry-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777,15 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 23.07.2026 auf 10,38 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,28 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Burberry belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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