Burberry Aktie

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WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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Lukrative Burberry-Anlage? 25.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Burberry-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Burberry-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Burberry-Aktie bei 19,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 52,233 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 10,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 535,13 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 535,13 GBP, was einer negativen Performance von 46,49 Prozent entspricht.

Der Burberry-Wert an der Börse wurde auf 3,74 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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