Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Burberry-Performance im Blick
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08.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Burberry-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Burberry-Aktie bei 25,43 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393,236 Burberry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 837,59 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 07.05.2026 auf 12,30 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,62 Prozent.
Burberry war somit zuletzt am Markt 4,34 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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