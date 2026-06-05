FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burberry-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Burberry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,71 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,606 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 51,22 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 04.06.2026 auf 11,12 GBP belief. Mit einer Performance von -48,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Burberry betrug jüngst 4,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at