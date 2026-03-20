FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Burberry-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Burberry-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Burberry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,080 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.03.2026 auf 10,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 493,01 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 50,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Burberry belief sich zuletzt auf 3,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at