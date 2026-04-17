FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 5 Jahren eingebracht

Die Burberry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,78 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Burberry-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 481,262 Burberry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 11,36 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 467,14 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,33 Prozent.

Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 4,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at