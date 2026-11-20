So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.11.2023 wurden Burberry-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Burberry-Papier bei 15,80 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 6,329 Burberry-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 11,70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,05 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,95 Prozent.

Burberry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at