Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Rentable Burberry-Anlage?
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20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 20.11.2023 wurden Burberry-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Burberry-Papier bei 15,80 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 6,329 Burberry-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 11,70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,05 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,95 Prozent.
Burberry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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