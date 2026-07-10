Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Lukrativer Burberry-Einstieg?
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10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,63 GBP wert. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 484,731 Burberry-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 5 213,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,76 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 47,87 Prozent gleich.
Der Burberry-Wert an der Börse wurde auf 3,79 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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