FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Burberry-Investition eingebracht

Vor Jahren Burberry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Burberry-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Burberry-Anteile bei 19,04 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 525,210 Burberry-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burberry-Papiers auf 18,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 642,86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at