WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

Lukrative Burberry-Investition? 13.02.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Burberry eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Burberry-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Burberry-Papier an diesem Tag bei 24,19 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 413,394 Burberry-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 11,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 944,19 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,56 Prozent.

Am Markt war Burberry jüngst 4,31 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

