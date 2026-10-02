FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Burberry eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Burberry-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,60 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 537,715 Burberry-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 457,81 GBP, da sich der Wert einer Burberry-Aktie am 01.10.2026 auf 10,15 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 45,42 Prozent vermindert.

Burberry wurde am Markt mit 3,68 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at