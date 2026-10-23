Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Frühe Anlage
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23.10.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Burberry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burberry von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Burberry-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,30 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Burberry-Aktie investiert, befänden sich nun 578,202 Burberry-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 285,05 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 22.10.2026 auf 10,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,15 Prozent verringert.
Burberry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,87 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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