FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Centrica-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Centrica-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,14 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 880,282 Centrica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Centrica-Aktien wären am 15.04.2026 1 855,63 GBP wert, da der Schlussstand 2,11 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 85,56 Prozent.

Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 9,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at