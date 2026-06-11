FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.06.2023 wurde das Centrica-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1,17 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,543 Centrica-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (1,85 GBP), wäre das Investment nun 158,08 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,08 Prozent vermehrt.

Centrica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at