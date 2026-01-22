Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Hochrechnung
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Centrica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 0,99 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investierten, hätten nun 1 013,377 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,83 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 858,53 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 858,53 GBP, was einer positiven Performance von 85,85 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 8,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
01.01.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Centrica plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centrica plc
|2,09
|-1,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.