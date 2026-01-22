FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Centrica-Einstiegs gewesen.

Das Centrica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 0,99 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investierten, hätten nun 1 013,377 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,83 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 858,53 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 858,53 GBP, was einer positiven Performance von 85,85 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 8,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at