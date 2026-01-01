FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Centrica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centrica-Aktie via Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Centrica-Papier letztlich bei 0,46 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 160,060 Centrica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 662,38 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 31.12.2025 auf 1,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 266,24 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Centrica eine Börsenbewertung in Höhe von 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

