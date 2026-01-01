Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Centrica-Performance im Blick
|
01.01.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centrica-Aktie via Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Centrica-Papier letztlich bei 0,46 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 160,060 Centrica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 662,38 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 31.12.2025 auf 1,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 266,24 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Centrica eine Börsenbewertung in Höhe von 7,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten
|
01.01.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25