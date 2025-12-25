Centrica Aktie

Rentable Centrica-Investition? 25.12.2025 10:03:26

FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Centrica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Centrica-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 0,97 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 033,912 Centrica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 1,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 741,11 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 74,11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Centrica belief sich zuletzt auf 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

