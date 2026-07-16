Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

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Centrica-Anlage unter der Lupe 16.07.2026 10:03:23

FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Centrica-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19 547,667 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34 442,99 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 15.07.2026 auf 1,76 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 244,43 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Centrica eine Börsenbewertung in Höhe von 8,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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