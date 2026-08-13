Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentable Centrica-Anlage?
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13.08.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Centrica-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Centrica-Papier an diesem Tag bei 0,50 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Centrica-Aktie investiert hat, hat nun 200,517 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 310,90 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 12.08.2026 auf 1,55 GBP belief. Mit einer Performance von +210,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Centrica belief sich jüngst auf 7,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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