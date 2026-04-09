FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Centrica-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Centrica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72,124 Centrica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,91 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 08.04.2026 auf 2,13 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,91 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Centrica eine Marktkapitalisierung von 9,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at