Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Centrica-Anlage? 09.07.2026 10:03:25

FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Centrica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centrica-Papier 1,22 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 820,681 Centrica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 1,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 407,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,75 Prozent vermehrt.

Centrica war somit zuletzt am Markt 7,68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centrica plc

mehr Nachrichten