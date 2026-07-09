FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Centrica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Centrica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centrica-Papier 1,22 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 820,681 Centrica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 1,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 407,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,75 Prozent vermehrt.

Centrica war somit zuletzt am Markt 7,68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at