Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Lohnende Centrica-Anlage?
|
09.07.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Centrica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Centrica-Papier 1,22 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 820,681 Centrica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 1,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 407,47 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,75 Prozent vermehrt.
Centrica war somit zuletzt am Markt 7,68 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
09.07.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
02.07.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26