Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentable Centrica-Investition?
|
25.06.2026 10:04:10
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centrica-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 866,180 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 450,12 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,50 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Centrica einen Börsenwert von 7,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
10:04
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.06.26
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.06.26
|Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
11.06.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Centrica plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centrica plc
|2,06
|4,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.