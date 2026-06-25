FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centrica-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 866,180 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Centrica-Papiers auf 1,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 450,12 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,50 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Centrica einen Börsenwert von 7,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at