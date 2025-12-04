Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Langfristige Investition
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Centrica-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,46 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 2 177,558 Centrica-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 3 701,85 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 270,18 Prozent gesteigert.
Centrica war somit zuletzt am Markt 7,77 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
