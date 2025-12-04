Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Centrica-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Centrica-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,46 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 2 177,558 Centrica-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 3 701,85 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 270,18 Prozent gesteigert.

Centrica war somit zuletzt am Markt 7,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Centrica plcmehr Nachrichten