Centrica Aktie

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WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

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Centrica-Anlage unter der Lupe 08.10.2026 10:03:23

FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie gebracht.

Am 08.10.2021 wurde die Centrica-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,60 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hat, hat nun 16 683,350 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 324,32 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 07.10.2026 auf 1,46 GBP belief. Mit einer Performance von +143,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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