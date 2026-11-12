Centrica Aktie

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WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

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Rentables Centrica-Investment? 12.11.2026 10:03:23

FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Centrica-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Centrica-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Centrica-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2,04 GBP wert. Bei einem Centrica-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 491,159 Centrica-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 760,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,55 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,92 Prozent verringert.

Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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