Bei einem frühen Investment in Centrica-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Centrica-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,66 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Centrica-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 042,296 Centrica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 1,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 253,78 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 253,78 GBP, was einer negativen Performance von 7,46 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 6,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at