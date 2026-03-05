FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Centrica-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Centrica-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,24 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 446,030 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 861,06 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 04.03.2026 auf 1,93 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,89 Prozent.

Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

