Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|
05.03.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Centrica-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,24 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 446,030 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 861,06 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Anteils am 04.03.2026 auf 1,93 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,89 Prozent.
Alle Centrica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
