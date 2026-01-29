FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Centrica-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Centrica-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,52 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19 230,769 Centrica-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 1,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36 721,15 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 267,21 Prozent.

Der Centrica-Wert an der Börse wurde auf 8,48 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at