FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Centrica-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Centrica-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,25 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4 438,526 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 1,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 764,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,36 Prozent verringert.

Centrica war somit zuletzt am Markt 6,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at