Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Rentabler Centrica-Einstieg?
|
24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Centrica-Papier an diesem Tag 1,67 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 59,880 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 88,74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,48 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,26 Prozent verringert.
Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,81 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
24.09.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.09.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Centrica plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centrica plc
|1,76
|0,57%