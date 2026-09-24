FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centrica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Centrica eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Centrica-Papier an diesem Tag 1,67 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Centrica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 59,880 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 88,74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,48 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,26 Prozent verringert.

Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,81 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at