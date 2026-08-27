Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Profitable Centrica-Anlage?
|
27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr bedeutet
Am 27.08.2025 wurde das Centrica-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Centrica-Aktie an diesem Tag 1,64 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Centrica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 105,006 Centrica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,55 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 447,50 GBP wert. Mit einer Performance von -5,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Centrica eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centrica plc
|
27.08.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.08.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
13.08.26
|FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centrica von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.08.26
|FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Centrica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centrica von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Centrica plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Centrica plc
|1,80
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.