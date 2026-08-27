FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor einem Jahr bedeutet

Am 27.08.2025 wurde das Centrica-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Centrica-Aktie an diesem Tag 1,64 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Centrica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 105,006 Centrica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,55 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 447,50 GBP wert. Mit einer Performance von -5,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Centrica eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at