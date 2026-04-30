FTSE 100-Papier Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Centrica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.04.2016 wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Centrica-Anteile bei 2,38 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,946 Centrica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Centrica-Aktie auf 2,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,62 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,38 Prozent verringert.

Centrica wurde am Markt mit 9,56 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at