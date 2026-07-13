FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola European Partners-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 13.07.2025 wurden Coca-Cola European Partners-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Coca-Cola European Partners-Aktie 95,52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Coca-Cola European Partners-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,047 Coca-Cola European Partners-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 105,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,80 Prozent erhöht.

Coca-Cola European Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at