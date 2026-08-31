Coca-Cola European Partners Aktie

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WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049

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Coca-Cola European Partners-Anlage im Blick 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola European Partners-Aktien gewesen.

Am 31.08.2016 wurden Coca-Cola European Partners-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie betrug an diesem Tag 38,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 26,008 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 109,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 837,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 183,75 Prozent.

Der Coca-Cola European Partners-Wert an der Börse wurde auf 48,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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