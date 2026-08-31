Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Coca-Cola European Partners-Anlage im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 31.08.2016 wurden Coca-Cola European Partners-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie betrug an diesem Tag 38,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 26,008 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 109,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 837,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 183,75 Prozent.
Der Coca-Cola European Partners-Wert an der Börse wurde auf 48,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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