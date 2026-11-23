Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2016 wurde das Coca-Cola European Partners-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,084 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 115,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 475,63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 247,56 Prozent.

Coca-Cola European Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at