Coca-Cola European Partners Aktie

Coca-Cola European Partners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049

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Profitables Coca-Cola European Partners-Investment? 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Coca-Cola European Partners gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola European Partners-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,373 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 1 616,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,69 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners bezifferte sich zuletzt auf 46,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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