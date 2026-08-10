Coca-Cola European Partners Aktie
WKN DE: A2AJ8Q / ISIN: GB00BDCPN049
|Lukrative Coca-Cola European Partners-Investition?
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10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr verdient
Am 10.08.2025 wurden Coca-Cola European Partners-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Coca-Cola European Partners-Anteile 94,76 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Coca-Cola European Partners-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,553 Coca-Cola European Partners-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola European Partners-Papiers auf 108,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 142,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,28 Prozent erhöht.
Am Markt war Coca-Cola European Partners jüngst 48,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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