Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Lohnendes Coca-Cola HBC-Investment? 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,75 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert hat, hat nun 7,273 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 313,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,13 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +213,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 15,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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