FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.12.2022 wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,73 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50,684 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.12.2025 auf 38,22 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 937,15 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 93,72 Prozent.
Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,88 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
