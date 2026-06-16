Coca-Cola HBC Aktie

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WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Coca-Cola HBC-Investmentbeispiel 16.06.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola HBC-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Coca-Cola HBC-Papier bei 23,32 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,288 Coca-Cola HBC-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (45,90 GBP), wäre die Investition nun 196,83 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96,83 Prozent angewachsen.

Der Coca-Cola HBC-Wert an der Börse wurde auf 16,71 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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