Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Profitables Coca-Cola HBC-Investment?
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07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 14,40 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 694,444 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 42,74 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 680,56 GBP wert. Damit wäre die Investition um 196,81 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 15,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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