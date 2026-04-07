Coca-Cola HBC Aktie

Coca-Cola HBC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305

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Profitables Coca-Cola HBC-Investment? 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Coca-Cola HBC-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 14,40 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 694,444 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola HBC-Aktie auf 42,74 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 680,56 GBP wert. Damit wäre die Investition um 196,81 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich jüngst auf 15,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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