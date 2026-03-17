FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 34,48 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 290,023 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 207,66 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,08 Prozent.

Alle Coca-Cola HBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at