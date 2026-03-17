Coca-Cola HBC Aktie
WKN DE: A1T7B9 / ISIN: CH0198251305
|Lohnender Coca-Cola HBC-Einstieg?
|
17.03.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Coca-Cola HBC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 34,48 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Coca-Cola HBC-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 290,023 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 207,66 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,08 Prozent.
Alle Coca-Cola HBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG
|
10:03
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.02.26
|FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
11.02.26
|FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola HBC AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola HBC AG
|52,40
|3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit Gewinnen -- DAX legt zu -- Dow & Co. vor behaupteter Eröffnung -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls fester. Die US-Börsen dürften sich zum Start behaupten. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.