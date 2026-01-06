FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,47 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, befänden sich nun 40,867 Coca-Cola HBC-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 517,79 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Papiers am 05.01.2026 auf 37,14 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,78 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola HBC belief sich zuletzt auf 13,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at